Covid, nessun decesso e un solo nuovo contagio

In provincia di Lucca tra ieri e oggi si è registrato un nuovo caso di Covid-19 ma nessun decesso. I casi totali salgono a 1.329

PROVINCIA DI LUCCA — Continua il trend positivo dell'epidemia di coronavirus in Toscana, dove aumentano i guariti ci sono sempre meno casi e meno decessi. Nelle ultime 24 ore in provincia di Lucca si è registrato un solo tampone positivo al Covid-19 e nessun decesso. I casi di Coronavirus tra Lucca, Garfagnana e Versilia salgono a 1.329. I decessi restano 128.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest (che comprende le province di Lucca, Massa Carrara, Pisa e Livorno) si sono registrate finora 1306 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 2372 guariti.

In Toscana ad oggi sono 9.787 i casi di positività al coronavirus, 13 in più rispetto a ieri. Si registrano 8 nuovi decessi: 3 uomini e 5 donne con un’età media di 82 anni. In totale le persone decedute risultate positive al Covid-19 sono state 950.

I guariti crescono del 1,7% e raggiungono quota 4.764 (il 48,7% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 179.469, 1.261 in più rispetto a ieri.