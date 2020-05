Covid, 1.324 casi positivi, un'altra vittima

In provincia di Lucca tra ieri e oggi si sono registrati 5 nuovi casi di Covid-19. Nelle ultime 24 ore c'è stato un decesso, le vittime salgono a 127

PROVINCIA DI LUCCA — Sono 5 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Lucca, in totale le persone contagiate dal virus dall'inizio dell'emergenza tra Lucchesia, Garfagnana e Versilia sono state 1.324.

La Regione Toscana ha comunicato il decesso di una persona. I pazienti positivi al virus deceduti in provincia di Lucca salgono così a 127.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest, che comprende le province di Lucca, Massa Carrara, Pisa e Livorno, continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 1225 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 2291 guariti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, ad oggi sono in totale - negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest - 85 di cui 23 in Terapia intensiva.

In Toscana sono 9.745 i casi di positività al coronavirus, 24 in più rispetto a ieri. Si registrano 7 nuovi decessi: 6 uomini e 1 donna, con un’età media di 80,3 anni. In totale le persone decedute risultate positive al Covid-19 sono state 937.

I guariti crescono del 3,8% e raggiungono quota 4.360 (il 44,7% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 174.596, 4.300 in più rispetto a ieri