In Lucchesia il Covid insiste, altri 4 casi

Sale a 1.444 il totale delle persone contagiate in provincia di Lucca dall'inizio dell'epidemia. Non ci sono nuovi decessi

LUCCA — Dopo la giornata drammatica di ieri che ha fatto registrare, solo in provincia di Lucca, altri 10 casi di Covid-19 e un decesso, oggi il bollettino diramato dalla Regione Toscana sulla situazione dei contagi vede una lieve frenata: sono infatti 4 i nuovi casi di positività a front dei 34 totali registrati in tutta la Toscana. Il numero complessivo di persone contagiate in provincia di Lucca, quindi, sale a 1.444.

Il totale dei deceduti resta fermo a 145 a Lucca mentre a livello regionale si attesta sempre su 1.138.

I nuovi contagiati hanno età media di 41 anni. Del totale, il 54% è risultato asintomatico, il 27% pauci-sintomatico , il 14% con sintomatologia lieve e il 5% con sintomatologia severa.

Su 10.833 persone contagiate in tutta la Toscana dall'inizio dell'emergenza santaria, questa è la distribuzione dei casi provincia per provincia: sono 3.381 i casi complessivi ad oggi a Firenze (3 in più), 581 a Prato (2 in più), 775 a Pistoia (3 in più), 1.085 a Massa (7 in più), 1.444 a Lucca (4 in più), 979 a Pisa (5 in più), 506 a Livorno (8 in più), 735 ad Arezzo (1 in più), 452 a Siena (1 in più), 424 a Grosseto.