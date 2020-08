Dieci nuovi casi di Covid, un'altra vittima

Cresce la curva del contagio in provincia di Lucca nel giorno di Ferragosto. Nelle ultime 24 ore 38 nuovi casi in Toscana

LUCCA — Nelle ultime 24 ore le Asl toscane hanno individuato 38 nuovi casi di Covid e di questi 10 abitano in provincia di Lucca così come la nuova vittima, un uomo di 89 anni. Era dal 4 Agosto che in Toscana non venivano registrati decessi collegati al nuovo coronavirus.

Sul territorio provinciale le persone che hanno contratto l'infezione dall'inizio dell'emergenza salgono quindi a 1.440, le vittime a 145.

L'età media dei nuovi contagiati di oggi in Toscana è bassa, circa 30 anni; il 46% non ha alcun sintomo della malattia, il 46% ne manifesta solo 1 o due e l’8% ha invece una sintomatologia più diffusa ma lieve.

Su 38 nuovi casi, 12 sono persone rientrate in Toscana dall'estero, di cui 9 dopo un periodi di vacanza. Tre sono contatti stretti di queste ultime. Un altro dei nuovi casi è collegato al focolaio della discoteca Seven Apples di Marina di Pietrasanta a cui si aggiungono 2 contatti stretti dei frequentatori del locale rimasti contagiati (vedi qui sotto gli articoli collegati).

I 38 nuovi positivi sono stati individuati i 7 province toscane diverse: 18 in quella di Firenze, 10 in quella di Lucca, 3 nel pratese, 2 ciascuna nelle province di Pisa, Livorno e Grosseto e 1 nel pistoiese.