Covid, 6 nuovi casi e un decesso a Lucca

Il bollettino regionale sull'emergenza sanitaria ha segnalato in provincia di Lucca l'unico nuovo decesso in Toscana. E' una donna di 86 anni

LUCCA — Giornata nera sul fronte delll'emergenza Covid in provincia di Lucca dove il bollettino regionale sull'andamento del contagio ha localizzato l'unico decesso in più registrato in Toscana: si tratta di una paziente anziana, di 86 anni.

Sul fronte dei nuovi contagi, nel territorio lucchese se ne contano 6 in più che portano così il totale dall'inizio dell'emergenza a 1.595. I decessi, con quello di oggi, sono in tutto 148.

In calo, a livello regionale, l'incremento di nuovi casi rispetto alle 24 ore precedenti: sono 59 in più che portano il numero complessivo di contagiati dall'inizio dell'epidemia a 12.558. L'età media dei nuovi contagiati è di 40 anni e ancora una volta ci sono 6 casi riconducibili a rientri dall'estero e 1 riconducibile a rientri da altre regioni.