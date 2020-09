Covid, altri 8 positivi in provincia di Lucca

Nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore da Asl e Regione. In totale salgono a 1.559 le persone contagiate da inizio epidemia in provincia

PROVINCIA DI LUCCA — Sono 8 in più le persone risultate positive al coronavirus in provincia di Lucca. A renderlo noto il bollettino odierno della Regione Toscana.

Dall'inizio dell'epidemia i casi Covid-19 registrati in provincia di Lucca salgono così a 1.559, a 12.179 in Toscana. Di questi 9.219 sono i guariti, 1.143 i deceduti.

Degli attualmente positivi in Toscana (1.817), 1.742 persone sono in isolamento a casa, 75 quelle ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid (5 in più rispetto a ieri). In 8 necessitano di terapia intensiva.