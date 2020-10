Altri 67 casi di Covid in provincia di Lucca

L'agopuntura come risorsa per la sanità italiana

Salgono a 2.531 i casi complessivi dall'inizio dell'epidemia. Nuovo record a livello toscano dove in un giorno i contagiati in più sono stati 879

LUCCA — Numero di nuovi contagi da Covid in calo in provincia di Lucca dopo i 102 in più registrati ieri: oggi il bollettino giornaliero della Regione Toscana ne certifica 67 nuovi diagnosticati nelle ultime 24 ore. Sale, così, a 2.531 il totale dei contagiati nell'area lucchese da quando l'epidemia è iniziata.

Non si hanno nuovi decessi riconducibili al virus che, quindi, a Lucca e provincia restano 149 dall'inizio. In Toscana, invece, ce ne sono 2 in più, a Firenze e Arezzo: sono quindi in tutto 1.189 da quando è iniziata l'emergenza.

Questa la distribuzione dei casi in provincia di Lucca secondo quanto spiegato dalla Asl Toscana Nord Ovest.

Piana di Lucca: Altopascio 5, Capannori 4, Lucca 9, Montecarlo 4, Porcari 1.

Valle del Serchio: Bagni di Lucca 1, Barga 12, Borgo a Mozzano 5, Castelnuovo Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 5, Fabbriche di Vergemoli 1, Gallicano 2, Minucciano 1, Pieve Fosciana 1, Villa Collemandina 1;