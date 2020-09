Covid, è morto il primo contagiato lucchese

Era risultato positivo al SarsCov2 i primi giorni di Marzo è deceduto dopo 6 mesi. A renderlo noto il sindaco di Capannori Luca Menesini

LUCCA — Per sei mesi ha lottato contro il coronavirus e oggi è deceduto. Non ce l'ha fatta il primo contagiato dal SarsCov2 della provincia di Lucca, un uomo di Capannori, è morto oggi dopo essere stato ricoverato per un lungo periodo in ospedale. A renderlo noto il sindaco Luca Menesini.

"Oggi ci ha lasciati Marco - ha scritto il sindaco su Facebook -, contagiato dal Coronavirus il 1 marzo scorso, e che da marzo ad oggi ha lottato per superare prima il Covid-19 e poi le conseguenze che il Covid-19 aveva lasciato sul suo fisico. Dopo sei mesi di lotta, ha smesso di lottare".



"Essendo stato il primo contagio, ho dialogato spesso con la famiglia in questi mesi, che ovviamente aveva bisogno di non sentirsi sola.

Alla famiglia di Marco va il mio abbraccio e quello dell'intera comunità di Capannori", conclude il sindaco.

In Toscana le persone morte dopo essere state contagiate dal coronavarius, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono state 1.153 e in provincia di Lucca 148.