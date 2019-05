​Star Wars, i fan piangono Peter Mayhew-Chewbacca

Fan e cosplayer toscani piangono sui social l'altissimo attore interprete del fedele e peloso copilota di Harrison Ford, scomparso in Texas a 74 anni

FIRENZE — E' una presenza immancabile in ogni cosplay che si rispetti e in Toscana si è visto tante volte: Chewbacca, il peloso ed enorme copilota sul Millennium Falcon accanto all'altrettanto leggendario Han Solo interpretato da Harrison Ford nella saga di Star Wars ha perso il suo interprete. Peter Mayhew, l'attore britannico che per anni ha prestato il volto e il suo fisico gigantesco al personaggio, è morto in Texas a 74 anni lo scorso 30 aprile.

A darne notizia, in un tweet, è stata la famiglia: "E' con profondo amore e tristezza che la famiglia di Peter Mayhem - si legge nel post - si rammarica di condividere la notizia che Peter è scomparso. Ci ha lasciati la sera del 30 aprile 2019 con la famiglia al suo fianco nella sua casa nel nord del Texas".

Dal primo diffondersi della notizia molti sono stati i messaggi e i commenti sui social dei fan toscani della saga. Mayhew ha interpretato Chewbecca in diversi film della saga di Star Wars: nella trilogia originale 'Guerre stellari', 'L'Impero colpisce ancora' e 'Il ritorno dello Jedi', nel terzo capitolo prequel 'Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith' e nel primo capitolo della trilogia sequel che è iniziata con 'Il risveglio della Forza'.