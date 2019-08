Cade sul sentiero, lascia il bosco in elicottero

Una donna è caduta lungo un crinale durante una camminata con il marito ed il cane, l'elicottero dei soccorsi è dovuto atterrare su una zona impervia

FIRENZE — Verso mezzogiorno una escursionista di 68 anni residente nella provincia di Luicca è stata soccorsa all'Apicella delle Radici, tra Toscana ed Emilia. La donna è caduta lungo il sentiero mentre stava camminando nel bosco assieme al marito ed al suo cane.

Gli operatori del Soccorso Alpino del Monte Cimone assieme alla Guardia di Finanza dell'Abetone sono intervenuti per recuperare la donna caduta in una zona impervia dove l'elicottero ha avuto problemi ad atterrare trovando poi uno spiazzo su una spianata in quota. La donna, con una probabile frattura ad una caviglia, è stata messa in sicurezza su una barella e trasportata all'Ospedale di Pavullo.