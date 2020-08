Crociere Msc, si riparte: le procedure anti Covid Crociere Msc, si riparte: le procedure anti Covid

Attualità martedì 18 agosto 2020 ore 11:45

Blitz dei Nas, irregolarità in due Rsa in Toscana

Covid: i Nas hanno ispezionato 265 strutture per anziani in Italia e in 51 sono state rilevate irregolarità. Due si trovano in provincia di Lucca