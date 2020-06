Covid, nelle ultime 24 ore nessun nuovo caso

Tra ieri e oggi non si sono registrati nuovi tamponi positivi al Covid-19 in provincia di Lucca. In Toscana 5 le persone risultate positive

PROVINCIA DI LUCCA — Nessun nuovo caso positivo nelle ultime 24 ore in provincia di Lucca. A renderlo noto il bollettino della Regione Toscana.

Tra Lucca, Viareggio e Garfagnana restano a quota 1.351 le persone contagiate dal virus. In totale invece le vittime restano a quota 140.

La Regione Toscana ha sottolineato che da oggi cambia il sistema di rilevazione, come voluto dalla Protezione Civile Nazionale. Infatti i casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio.

In Toscana sono invece 10.222 i casi di positività al Coronavirus, 5 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in regione sono 330.

Nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso in provincia di Siena. In tutto il territorio regionale sono 1.101 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.