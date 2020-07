Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla» Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

Attualità mercoledì 22 luglio 2020 ore 17:09

Covid, nessun nuovo positivo nelle ultime ore

Dopo i nuovi casi registrati in provincia, nelle ultime 24 ore non sono stati segnalati tamponi positivi. In totale le persone contagiate restano 1371