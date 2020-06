Covid, l'epidemia si arresta in provincia di Lucca

Il bollettino della Regione Toscana non segnala nuovi tamponi positivi al Covid-19 nella provincia di Lucca. I casi in totale restano a quota 1364

PROVINCIA DI LUCCA — Secondo giorno consecutivo senza nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca. Lo segnala il report giornaliero diffuso dalla Regione che, relativamente alle ultime 24 ore, non evidenzia altri tamponi positivi né decessi nel territorio lucchese.

Il totale dei contagi avvenuti da inizio epidemia resta quindi fermo a quota 1364 e i decessi a 135.

Tra ieri e oggi in Toscana c'è stato un lieve incremento di casi positivi 7 in più di ieri e ci sono stati 4 decessi, 2 in provincia di Massa Carrara, 1 a Firenze e uno in provincia di Pisa. Da inizio epidemia nella nostra regione si sono registrati 10.129 casi di positività al coronavirus, con 1.063 deceduti. I guariti salgono a quota 8.209 e gli attualmente positivi sono 857, 26 in meno di ieri.