Un nuovo positivo al Covid in provincia di Lucca

Lo segnala il bollettino giornaliero della Regione sull'epidemia. In Toscana i nuovi casi in 24 sono stati 17, oltre la metà nel fiorentino

LUCCA — I casi di Covid-19 rilevati in provincia di Lucca da quando l'epidemia è esplosa salgono a 1.381. Nelle ultime 24 ore, infatti, i tamponi eseguiti hanno permesso di individuare un ulteriore caso in Lucchesia.

Fermi, in compenso, i decessi che restano 143 in provincia di Lucca.

A livello regionale, preoccupano i contagi reimportati dai Paesi in cui in questo momento l'epidemia sta facendo segnare una crescita molto veloce della curva dei contagi. Tra questi ci sono quelli extra Schengen per i quali la Regione ha disposto controlli più rigidi. E' di oggi un'ordinanza che stabilisce la registrazione di chi arriva da questi Paesi alle stazioni dei bus (non più solo agli aeroporti).

Questa, intanto, la situazione dell'epidemia in Toscana. Nelle ultime 24 ore, l'epidemia ha registrato 17 i nuovi casi (6 sono ricollegabili al focolaio individuato nel Mugello due giorni fa). In tutto, quindi, in Toscana sono 10.458 i contagiati dal SarsCovd2 dall'inizio dell'emergenza. I deceduti sono 1.134 (nessuno in più da ieri) e i guariti sono 8.944.