Un nuovo decesso per Covid a Lucca

Lo segnala il bollettino della Regione sull'andamento dell'epidemia. Si tratta di un anziano. Altri tre casi di positività sul territorio provinciale

LUCCA — E' avvenuto in provincia di Lucca l'unico nuovo decesso riconducibile al Covid segnalato dalla Regione Toscana nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di 88 anni.

Sempre in provincia di Lucca sono stati individuati 3 dei 10 nuovi casi di SarsCov2 registrati da ieri. Gli altri sono stati segnalati a Firenze (2), Pisa (3) e Arezzo (2).

In tutto, quindi, in provincia di Lucca sono 1.391 i contagi da Covid-19 dall'inizio dell'epidemia e 144 i deceduti.

Con i nuovi 10 casi di oggi, in Toscana il numero di contagi da quando è iniziata l'emergenza sanitaria per il Covid è salito a 10.508. I deceduti sono in tutto 1.136 e i guariti 8.974 (8 in più da ieri).