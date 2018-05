Striscia la notizia e lo stato dei bus - VIDEO

L'inviata toscana Chiara Squaglia ha intervistato pendolari e autisti dei bus dopo che uno dei mezzi è andato completamente bruciato

LUCCA — La situazione del trasporto pubblico è tutt'altro che tranquilla. Come si vede nel servizio di Chiara Squaglia il fenomeno di autobus in fiamme per problemi di manutenzione è frequente in tutta Italia e addirittura a Roma gli episodi sarebbero molto frequenti, uno ogni 15 giorni.

L'inviata toscana di Canale 5 ha intervistato studenti, sindacalisti, pendolari e autisti. Anche quest'ultimi non hanno potuto fare a meno di dire la verità, ovvero che gli autobus che guidano, purtroppo, non sono sicuri.

Squaglia ha lanciato un appello e ha promesso che tornerà per verificare lo stato di questi mezzi di trasporto pubblico.

Per rivedere il servizio di Chiara Squaglia da Lucca (si parla anche della Garfagnana) è sufficiente cliccare qui.