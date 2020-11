Anticipo di Natale in ospedale con #Stelleincorsia

Alle 12 anche al San Luca di Lucca sbarca l'iniziativa di Coldiretti Toscana che porta le stelle di Natale in vari ospedali del territorio regionale

LUCCA — All'ospedale San Luca di Lucca arriva #Stelleincorsia, l'iniziativa con cui Coldiretti Toscana porta queste piante festose in vari ospedali del territorio regionale tra cui, appunto, quello lucchese. Appuntamento alle 12 per la consegna a cui prenderanno parte il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli ed i consiglieri regionali Mario Puppa, Valentina Mercanti, Vittorio Fantozzi, Elisa Montemagni.

Una stella di Natale tricolore per ringraziare medici, infermieri e personale sanitario impegnato nella durissima battaglia contro il Covid-19. Rosse e beneaguranti, le stelle di Natale sono il simbolo delle festività, ma in questo periodo di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria rischiano di appassire ed essere buttate.

E invece no. Le splendide piante andranno ad allietare reparti, corsie e sale del nosocomio. La produzione di stelle di Natale 100% made in Toscana si deve alla generosità dei florovivaisti regionali. La Toscana - ricorda Coldiretti - è capitale nazionale delle stelle di Natale con oltre 5 milioni di stelle natalizie tra piante in vaso ed in forme diverse".

Nell’occasione sarà presentato il dossier Florovivaismo ai tempi del Covid: termometro della crisi e misure per ripartire dal presidente di Coldiretti Lucca Andrea Elmi e dal direttore Maurizio Fantini.