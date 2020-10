Sanità, in arrivo uno sciopero

Il sindacato Human Caring ha indetto uno sciopero per l'intera giornata di giovedì 8 ottobre indirizzato ai profili Oss, Asa, Osa, Ota e ausiliario

LUCCA — Il sindacato Human Caring (SHC) ha indetto uno sciopero per l'intera giornata di giovedì 8 ottobre indirizzato ai profili Oss, Asa, Osa, Ota e ausiliario dell'Asl Toscana Nord Ovest.

Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della Sanità e, per quanto riguarda le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili.

I servizi minimi essenziali comprendono, tra gli altri, il pronto soccors, i servizi di assistenza domiciliare, le attività di prevenzione urgente (alimenti, bevande, etc..), la vigilanza veterinaria, le attività di protezione civile e le attività connesse funzionalità centrali termoidrauliche e impianti tecnologici.