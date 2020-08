Regionali, Fratelli d'Italia presenta la squadra

Sono stati presentati a Lucca i candidati in corsa per la tornata elettorale del 20 e 21 Settembre in Toscana. Ecco chi sono

LUCCA — Fratelli d'Italia ha presentato stamattina i candidati alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 Settembre. La lista sostiene la candidata presidente del centrodestra Susanna Ceccardi.

Ecco chi sono: Annamaria frigo, Vittorio Fantozzi, Marina Staccioli, Lido Fava, Elena Picchetti, Michele Giannini, Elisabetta Triggiani, Massimiliano Simoni.

“Sono convinto - ha detto il commissario della provincia di Lucca Riccardo Zucconi - che con il lavoro svolto in questi anni abbiamo formato la miglior squadra possibile, una rosa di candidati di alto profilo professionale e politico con competenze eterogenee, scelti basandoci su criteri di competenza e meritocrazia, una lista che copre tutte le zone della provincia: la Piana, la città di Lucca, la Mediavalle, la Garfagnana e la Versilia, in modo che ogni territorio possa avere la sua rappresentanza. Veniamo da un periodo lunghissimo di governo regionale della sinistra, che da decenni tiene i toscani prigionieri di una politica fatta di apparati e burocrazia, che non ha mai dato risposte concrete ai problemi della regione (basti pensare a due questioni su tutte: sanità e ambiente). E’ necessario ribaltare questa deriva e per fare questo chiediamo ai cittadini di darci fiducia e cambiare una volta per tutte lo stato delle cose, mandando a casa una sinistra che negli anni ha dato il peggio di sé".

"Il candidato per il centrodestra Susanna Ceccardi - ha detto Zucconi - è assolutamente all’altezza del ruolo che le è stato affidato ed è nostra intenzione essere fra le componenti essenziali della sua vittoria: forti dei crescenti consensi che Giorgia Meloni ha saputo far acquisire al partito (proiettato ormai al 16%) vogliamo contribuire in modo essenziale e determinante alle prossime regionali. Non solo: in Toscana, ma soprattutto nella provincia di Lucca, cercheremo di raccogliere il miglior risultato per FDI. Un ulteriore, ambizioso obiettivo che abbiamo messo con piena fiducia nelle mani dei nostri otto candidati.

La Toscana, dove sempre più elettori dimostrano con i loro voti che c’è esigenza di governi locali e regionali di centrodestra, a settembre potrà finalmente cambiare direzione: la provincia di Lucca è preparata e pronta nella sfida per le regionali e per le comunali di Viareggio, Coreglia e Sillano.

Ringrazio per il prezioso aiuto i due vice-commissari Riccardo Giannoni e Matteo Petrini - conclude Zucconi - e a tutti i candidati auguro un grande in bocca al lupo per questa importante sfida elettorale, certo che porteranno alto il nome di FDI in Regione”.