Pelli contraffatte vendute a negozi di lusso

La finanza ha sgominato una banda dedita alla produzione e alla commercializzazione di false griffe. Sette arresti e maxi sequestro milionario

LUCCA — La Guardia di Finanza di Lucca ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla produzione, commercializzazione e ricettazione di prodotti di pelletteria di pregio recanti famosi marchi contraffatti.

Secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle l’associazione criminale, operante in Toscana, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, avrebbe curato tutti i passaggi della produzione: dall’approvvigionamento di cartellini e confezioni varie, alla lavorazione della pelle e la vendita, persino in negozi di lusso in Canada, Cina, Repubblica Popolare di Corea, Austria e Germania.

È stato disposto un sequestro preventivo per equivalente dell’illecito profitto, quantificato in 5 milioni di euro. Nel corso delle attività sono stati sequestrati più di 50mila prodotti falsi e macchinari per la stampa su pelle.

21 le persone indagate.