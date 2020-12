Ex Cavallerizza vestita di luce per i diritti

Edificio illuminato coi colori bianco e rosso per la Festa della Toscana che celebra l'abolizione della pena di morte da parte del Granduca

LUCCA — Ex Cavallerizza illuminata di rosso e bianco per festeggiare la Toscana: ieri sera il suggestivo evento luminoso con cui anche Lucca ha preso parte alle celebrazioni per la Festa della Toscana, che ogni anno ricorre il 30 novembre.

La Festa è nel nome dei diritti, poiché la Toscana granducale è stata il primo stato al mondo ad abolire legalmente la pena di morte, con l'emanazione da parte del Granduca Leopoldo del nuovo codice penale toscano il 30 novembre 1786.

Date le restrizioni legate alla pandemia da coronavirus covid-19 che impongono di evitare assembramenti ed eventi pubblici, quest'anno era stato chiesto alle città toscane di illuminare un loro monumento in segno di partecipazione. Lucca ha aderito con la ex Cavallerizza.