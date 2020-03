Donati al San Luca due monitor e un ecografo

Come fare il pane in casa

Emergenza Coronavirus, gli apparecchi sono stati donati dal Rotary club lucchese su indicazione dei sanitari dell'ospedale

LUCCA — Due monitor per la visualizzazione dei parametri vitali dei pazienti ed un sistema ecografico palmare per diagnosi e trattamenti rapidi.

Sono stati donati dal Rotary Club di Lucca, insieme a Rotaract di Lucca, per l’ospedale San Luca per aiutare il personale in questo momento di emergenza Coronavirus.

“Proprio su indicazione dei sanitari - ha detto il presidente del Rotary Club di Lucca Domenico Fortunato - abbiamo concentrato le nostre risorse su strumenti che vengono usati quotidianamente dai professionisti per curare i pazienti del San Luca. Insieme agli altri componenti del consiglio, a tutti i soci ed ai nostri giovani del Rotaract, abbiamo infatti acquisito e donato due monitor utilizzati per la visualizzazione dei parametri vitali delle persone ricoverate, apparecchi quindi di grande importanza nell’attività quotidiana in ospedale, ed un dispositivo ecografico ultra-portatile con funzionalità avanzate anche eventualmente per la telemedicina".

La Direzione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest e la direzione dell'ospedale di Lucca hanno ringraziato il Rotary Club di Lucca.