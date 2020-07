Covid, terzo giorno senza nuovi casi a Lucca

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono state contagiate 1.367 persone in provincia di Lucca. Nelle ultime 24 ore un solo nuovo caso in Toscana

LUCCA — Nessun nuovo caso di Covid-19 in Lucchesia per il terzo giorno consecutivo. Lo rileva il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Toscana sull'andamento del contagio da coronavirus sul territorio regionale: restano quindi 1.367 i casi di positività al virus riscontrati dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono invece fermi a 143.

A livello toscano, nelle ultime 24 ore è stato individuato un solo caso, a Livorno, che porta il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza a 10.375.

La Toscana resta al decimo posto in Italia per numerosità di casi (278 per 100.000 abitanti). I guariti dall'inizio dell'epidemia sono 8.921.