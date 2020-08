Il Covid non allenta la presa

Verona, strade come torrenti: l'accesso alle case è bloccato dall'acqua

Il report della Regione relativo alle ultime 24 ore segnala 6 nuovi casi in provincia di Lucca tra i 44 registrati in Toscana

LUCCA — Ci sono altri sei nuovi casi di Coronavirus in provincia di Lucca. Sono quelli emersi nelle ultime 24 ore e segnalati nel bollettino della Regione tra i 44 nuovi contagiati in Toscana.

Secondo i dati diffusi dall'Asl Nord ovest la distribuzione dei nuovi casi è la seguente: 2 a Capannori, uno a Lucca, uno a Pietrasanta e 2 a Viareggio.

L'età media dei nuovi casi registrati in Toscana è di 36 anni. Oltre la metà di loro (il 56 per cento), è asintomatico, mentre il 25 per cento presenta lievi sintomi.

Secondo quanto riferisce la Regione, 7 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 2 per motivi di vacanza (1 Spagna, 1 Messico). Altri 7 sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (6 Sardegna, 1 Basilicata). Il 34 per cento della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

I dati così aggiornati portano i contagi registrati nella nostra regione da inizio epidemia a quota 11.219, 1496 dei quali in provincia di Lucca.

Il report non segnala nuovi decessi collegabili al virus. Restano quindi 1.139 i deceduti nella nostra regione da inizio epidemia. I guariti sono ad oggi 9.065, pari all'80,8 per cento dei casi totali.