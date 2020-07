Covid, dieci giorni senza nuovi contagi

Continua il trend positivo in provincia di Lucca, nessun nuovo caso di Covid-19 per il decimo giorno consecutivo. Nessuna vittima dal 22 Giugno

LUCCA — Anche nelle ultime ore in provincia di Lucca non si sono registrati nuovi tamponi positivi. Dieci giorni di calma: è infatti dal 23 Giugno che non si registrano nuovi contagi. Continua in provincia il trend positivo, i dati aggiornati arrivano dal report odierno della Regione Toscana.

I contagi registrati dall'inizio dell'emergenza sanitaria, nel territorio di Lucca, Garfagnana e Versilia restano quindi 1.351, i deceduti sono 141.

In Toscana, nelle ultime 24 ore si sono registrati 9 nuovi casi e tre decessi (avvenuti uno nel territorio di Prato e due come detto in provincia di Massa Carrara).

I contagiati totali in Toscana quindi salgono a 10.267. Le persone attualmente positive sono 323, una in meno rispetto a ieri. I morti in Toscana dall'inizio dell'emergenza sono 1.112.