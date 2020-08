Coronavirus, due nuovi casi in 24 ore

Due contagi registrati in provincia di Lucca, 22 in Toscana. Settimo giorno consecutivo senza decessi collegabili al Covid

LUCCA — Dopo i sette nuovi casi segnalati domenica e i tre comunicati ieri, in provincia di Lucca altre due persone sono risultate positive al Coronavirus.

Questi due nuovi casi fanno parte dei 22 emersi in Toscana nelle ultime 24 ore, come segnala la Regione nel suo report odierno sull'andamento del contagio, dislocati tra le province di Firenze, Pistoia, Lucca, Pisa e Arezzo.

Le persone risultate positive in Toscana tra ieri e oggi hanno una età media di 38 anni; ieri era di 27.

Con i due nuovi casi, i contagiati da inizio epidemia in provincia di Lucca salgono a 1.419. Da inizio emergenza il Coronavirus ha contagiato 10.674 persone in Toscana, ma gli attualmente positivi sono 535. Per il settimo giorno consecutivo non risultano decessi collegabili al Covid.