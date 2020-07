Coronavirus, c'è un nuovo caso

Il virus torna a colpire in provincia di Lucca. In Toscana quattro nuovi casi e tre decessi nelle ultime ventiquattro ore

LUCCA — Il Coronavirus torna a colpire in provincia di Lucca, dove nelle ultime 24 ore è stato registrato uno dei quattro nuovi casi rilevati in Toscana. Il totale dei casi registrati nel territorio lucchese da inizio epidemia torna quindi a salire raggiungendo quota 1.365.

Questa la situazione relativa alle ultime 24 ore in Toscana: si registrano 4 nuovi casi (uno in provincia di Lucca, uno in quella di Pisa e due nel grossetano) 3 decessi (due a Firenze, uno a Massa Carrara) e 25 guariti in più rispetto a ieri.

I dati aggiornati portano a 10.330 i toscani risultati positivi al Covid da inizio epidemia . Di questi 8894 sono guariti. Le persone attualmente positive sono 311. Sono 1.125 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.