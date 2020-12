A medicina legale in pensione Martelloni

Il direttore a riposo dall'inizio del mese dopo diciotto anni alla guida della struttura complessa. L'azienda sanitaria lo ringrazia

LUCCA — "Con la fine del mese di novembre è andato in pensione, per limite di età, Massimo Martelloni, direttore della Medicina Legale di Lucca, che ha svolto ed in parte continua a svolgere vari incarichi di rilievo regionale e nazionale": ne dà notizia con una nota la Asl Toscana Nord Ovest che ricorda la carriera di lungo corso del medico.

Originario di Firenze, è stato direttore della struttura complessa di medicina legale dal primo gennaio 2002 e Clinical risk manager sempre per l’ambito di Lucca a partire dal 15 marzo 2005. Dal 18 aprile 2014 era anche direttore dell’Obitorio Lucca, obitorio Hazard 3 per tutto il nord-ovest della Toscana, abilitato a svolgere la funzione su casi affetti da covid-19.

La struttura lucchese di Medicina Legale è tra l’altro stata individuata da alcuni anni come polo unico di riferimento autoptico per l’attività di riscontro diagnostico di tutta l’Asl Toscana nord ovest e del Cnr e di altre Aziende universitarie e non, anche extraregionali. Martelloni è stato anche componente medico legale del Consiglio Sanitario Regionale della Regione Toscana e della Commissione Regionale di Bioetica della Regione Toscana, oltre a far parte del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di riferimento per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente della Regione Toscana e dell’Osservatorio regionale Toscano per il contenzioso.

Ha fatto parte di commissioni interministeriali in materia di tutela dei disabili e del gruppo di lavoro Agenas in tema di contenzioso in rappresentanza della Regione Toscana. E' stato inoltre coordinatore (dal 2002) dell’Osservatorio aziendale per la prevenzione dei conflitti e la qualità dei servizi dell’ambito territoriale di Lucca. Professore a contratto per varie università (Foggia, Firenze, Pisa, Roma-La Sapienza) in Medicina Legale, ma anche in Gestione del rischio clinico e prevenzione dei Conflitti, è stato anche presidente nazionale del Comlas (Coordinamento Medici Legali Aziende Sanitarie) dal 2000 al 2010 e della Comlas Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie dal 2011 al 30 novembre 2020. Non basta, perché è anche past president della stessa Comlas primo novembre scorso e consigliere dell’ordine dei medici di Firenze.

"Grazie al suo lavoro è presente oggi a Lucca una struttura considerata centro di eccellenza in medicina legale e caratterizzata dalla presenza di dirigenti medico-legali giovani, apprezzati in sede regionale e nazionale e di un archivio dati e documenti di particolare rilievo nazionale", scrive la Asl Nord Ovest.

"Al professor Martelloni, apprezzato in tutti questi anni non solo per gli aspetti professionali ma anche per quelli umani, vanno il ringraziamento della direzione dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest ed il saluto affettuoso di tutti i colleghi", conclude la nota.