Coronavirus, i guariti sono 3245

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continuano ad aumentare le guarigioni e a diminuire i ricoveri. L'aggiornamento dell'azienda sanitaria

LIVORNO — Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest ( che comprende le province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara) continua ad aumentare il numero dei guariti. Lo rende noto l'azienda sanitaria nel suo report giornaliero sulla diffusione del coronavirus. Si sono registrate ad oggi 2166 guarigioni virali (i cosiddetti negativizzati) e 1079 guarigioni cliniche, per un un totale di 3245 guariti.

Ad oggi i ricoveri per Covid-19 negli ospedali dell’Asl Toscana nord ovest sono in totale 31 di cui 7 in terapia intensiva. Dal monitoraggio giornaliero infine, nel territorio dell'Asl sono 3772 le persone in isolamento domiciliare.