Giovani e terzo settore, quattro progetti a Lucca

54 iniziative in Toscana per un finanziamento complessivo di 260mila euro. Il presidente Cesvot Gelli: "Un'opportunità di crescita reciproca"

LUCCA — Sono quattro i progetti finanziati a Lucca per l'avvicinamento dei giovani al mondo del terzo settore.

Un investimento di 20mila euro che arriva attraverso il bando regionale Giovani protagonisti per le comunità locali promosso da Cesvot con il sostegno del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale, Regione Toscana – Giovanisì e Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

L'obiettivo è quello di coinvolgere e rendere i giovani protagonisti del mondo del volontariato e dell'associazionismo, abbassando l'età media dei volontari e degli operatori.

In tutta la Toscana sono stati 54 progetti vincitori presentati dagli enti del terzo settore toscani iscritti ai registri del volontariato, della promozione sociale e all’anagrafe delle onlus. Un totale di 260 mila euro (200mila euro stanziati da Regione Toscana – Giovanisì e 60mila euro dalla Fondazione Monte dei Paschi), per finanziare progetti che coinvolgeranno attivamente i giovani sia nella fase di ideazione che di realizzazione.

In tutta la provincia sono 4 i progetti di carattere sociale e culturale dedicati ai ragazzi. Si va dai progetti di integrazione e sensibilizzazione su tematiche sociali e ambientali ai corsi di lingua e attività di conoscenza e avvicinamento al mondo del volontariato fino ad iniziative ricreative per ragazzi.

"La risposta al bando è stata entusiasmante e la qualità dei progetti alta - dichiara il presidente di Cesvot, Federico Gelli - il mondo del volontariato ha bisogno della motivazione, della forza e della curiosità dei giovani. Sarà un rapporto di scambio e di crescita reciproco. I ragazzi avranno l'opportunità di conoscere e costruirsi una coscienza civile più solida e avvicinarsi a un settore complesso ma affascinate, per sentirsi parte di una comunità più ampia e contribuire a crearne il futuro".

I dati di Istat sul tasso di volontariato giovanile in Toscana sono confermati da una dicera di Cesvot e da uno studio della regione Toscana

"Il tasso di volontariato giovanile in Toscana è ancora basso - sottolinea Cesvot- l’11,2 per cento, percentuale che sale al 16,7 se consideriamo la partecipazione gratuita ad altre tipologie di organizzazioni non profit. Valori che sono un po’ più alti rispetto alla media nazionale, il 12,9. Tuttavia, una visione ottimistica è data dai dati di lungo periodo sulla propensione al volontariato, che è andata gradualmente aumentando negli anni: più 40 per cento dal 1993 al 2016 nei giovani tra i 14 e i 17 anni, del 44 per cento nella fascia di età tra i 18 e i 19 anni, e del 37 per i giovani di età compresa tra i 20 e i 24 anni di età. Sempre secondo l’Istat, per il 28,1 per cento dei giovani che svolgono attività di volontariato l’impegno in una associazione cambia il modo di vedere le cose e secondo il 20,4 contribuisce a creare una maggiore coscienza civile”.

I progetti della provincia di Lucca destinatari dei finanziamenti.

Il Bucaneve al Centro dell’Associazione Uniti per l’Oltreserchio (capofila) con l'Associazione Nuova Solidarietà Equinozio, Associazione Onda espressiva e Hacking Labs

Giovani e volontariato della Croce Verde di Pietrasanta (capofila) con Unione italiana Lotta alla distrofia muscolare sezione della Versilia

Attimi di Bellezza: generazioni e culture a confronto della Federazione italiana Teatro amatori provinciale Lucca (capofila) e Associazione Scuolina Raggi di Sole

Ubuntu: io sono perché tutti noi siamo, energie in circolo tra giovani e territorio dell’Associazione Amani Nyayo (capofila) e Associazione Lucca Tuareg.