Nuovo Dpcm, il premier Conte annuncia tutte le regole per le festività Nuovo Dpcm, il premier Conte annuncia tutte le regole per le festività

Attualità giovedì 03 dicembre 2020 ore 18:52

Piogge e temporali da codice giallo

Nuovo peggioramento per tutta la giornata di domani, venerdì 4 dicembre, in tutta la provincia con precipitazioni persistenti in Garfagnana