"Piccola Luna" il video musicale girato all'Elba

E' uscito oggi il cortometraggio musicale del cantante lucchese Stefano Picchi, girato all'Elba e dedicato all'amore e a Napoleone

PORTOFERRAIO — L'artista lucchese Stefano Picchi ha scelto l'isola d'Elba per girare il suo cortometraggio sull'amore che ha dedicato a Napoleone, di cui veste i panni nel video.

"Napoleone - spiega Picchi - è stato il più grande conquistatore, un genio della politica militare dell'epoca, ma come tutti gli esseri umani si è dovuto arrendere all'amore. Tante le testimonianze scritte che raccontano un uomo sconfitto dal sentimento che accomuna tutti noi".

La canzone che accompagna l'opera si intitola "Piccola Luna" ed è contenuta nell'album "Ama e dimentica" ed è stata pubblicata oggi sul suo canale youtube (vedi il video in fondo all'articolo). Durante le riprese svoltesi nei luoghi di Napoleone all'Elba e coordinate da Annalisa Del Dotto, responsabile di produzione, i turisti presenti sull'isola hanno voluto una foto ricordo con il "fantasma di Bonaparte" e Stefano Picchi si è concesso volentieri.

Picchi é legato all'isola d'Elba dove ha iniziato la sua carriera di musicista come performer di piano bar. Isola che ha ringraziato pubblicamente anche quando fu scelto da Tony Renis per cantare al festival di Sanremo.

Stefano Picchi è nato a Lucca nel 1974 e vanta numerose importanti collaborazioni nel mondo musicale. Nel 2013 Stefano invia una lettera personale a Papa Francesco, proponendo al Santo Padre di scrivere una canzone insieme, utilizzando le frasi più significative del suo pontificato. Il Papa accetta e tramite la segreteria di stato si arriva alla firma di un contratto che regolamenta un progetto al quanto singolare dal titolo “Ama e dimentica” testo di Papa Francesco, musica di Stefano Picchi. La canzone viene tradotta in tre lingue: italiano, inglese e spagnolo e pubblicata il 3 marzo del 2017 in tutto il mondo. Tutte le testate giornalistiche internazionali riportano la notizia , si parla del primo esperimento pop cristiano italiano.

Il 30 aprile 2017 canta dal vivo “Ama e dimentica” in Piazza San Pietro in Roma alla presenza di Papa Francesco, in occasione della festa per i 150 anni di Azione Cattolica. Lo stesso giorno pubblica il primo libro-guida alla “preghiera pop”. Il libro oltre al racconto, contiene: il cd con 11 canzoni, i testi ed il prontuario degli accordi per chitarra e pianoforte con album fotografico.