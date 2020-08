Due nuovi casi di Covid in provincia di Lucca

Si tratta di due persone residenti a Capannori. Sale così a 1.457 il numero dei contagiati dall'inizio dell'epidemia tra Versilia, Lucca e Garfagnana

LUCCA — Due nuovi tamponi positivi in provincia di Lucca, precisamente le due persone contagiate sono state segnalate dalla Asl Toscana Nord Ovest nel Comune di Capannori. Oggi non si registrano casi in Versilia e in Garfagnana.

Salgono così a 1.457 le persone contagiate nella nostra provincia da inizio epidemia. Tra i nuovi casi segnalati ieri anche quello di un 34enne di Massarosa che adesso si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Livorno. Un altro paziente grave è ricoverato sempre in intensiva a Lucca.

Anche oggi non si registrano decessi nella nostra provincia, le persone positive al Covid morte restano quindi 145.

Oggi in Toscana si registrano 40 nuovi casi di Covid-19. L'età media dei nuovi contagiati è di 38 anni.

In Toscana non sono stati registrati nuovi decessi collegabili al virus. Restano quindi 1.139 i deceduti nella nostra regione da inizio epidemia.

Le persone attualmente positive in Toscana sono 746.