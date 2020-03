Due nuovi casi di coronavirus a Capannori

Come il corpo blocca i virus

Due casi di Covid-19 nel capannorese. Si tratta di due uomini ricoverati all'ospedale di San Luca a Lucca. Uno dei due in terapia intesiva

CAPANNORI — Due casi positivi di Coronavirus “Covid-19” a Capannori registrati nelle ultime 24 oreconfermati dalla Regione.



Il primo caso è un cittadino di Capannori di 55 anni. E’ stato a Fermo, nelle Marche, qualche giorno fa. E’ ricoverato in buone condizioni nel reparto di Malattie infettive di Lucca.

Il secondo caso è un cittadino di Capannori di 59 anni, imprenditore, che si sarebbe recato nel nord Italia per lavoro e avrebbe avuto contatti con vari operatori commerciali. E’ ricoverato in Terapia intensiva a Lucca in condizioni critiche ma stabili.

Nei giorni scorsi è stato ricoverato in Malattie infettive a Lucca ma comunque in buone condizioni l’uomo che vive a Capannori insieme alla moglie, parente di una persona ricoverata a Piacenza e risultata positiva al test.