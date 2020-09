Covid, nessun nuovo caso ma c'è un decesso in Versilia

Si tratta di un uomo di 79 anni di Forte dei Marmi. Nessun nuovo contagio dopo il picco di delle 24 ore precedenti. In Toscana 40 nuovi casi da ieri

LUCCA — C'è purtroppo una nuova vittima in provincia di Lucca segnalata dal bollettino regionale sull'epidemia. Si tratta di un uomo 79 anni di Forte dei Marmi che porta così a 147 il totale dei morti sul territorio provinciale di Lucca, a 469 quello dei morti nella Asl Nord Ovest e a 1.142 quello dei deceduti in tutta la regione. In Versilia in particolare sono 82 i decessi dall'inizio dell'epidemia (100 in Lunigiana, 75 nella zona apuana). La Asl specifica, come ribadito anche dalla Regione dall'inizio dell'epidemia, che spetterà all'Istituto Superiore della Sanità stabilire le esatte cause del decesso.

Dopo gli 11 contagiati in più di ieri, non si registrano, però, nuovi casi di positività al Covid-19. Qui, dunque, resta fermo a 1.536 il totale dei casi rilevati da quando è iniziata l'emergenza sanitaria.

Lucca si conferma la seconda provincia toscana dopo Massa e prima di Firenze per numerosità di casi positivi segnalati e terza, dopo Massa e Firenze, per decessi avvenuti.

In Toscana oggi sono 40 le nuove persone positive che portano il totale dei contagiati dall'inizio a 11.898. I guariti sono 9.175.