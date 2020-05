Covid-19, slitta il Lucca film festival

L’edizione 2020 del Lucca Film Festival e Europa Cinema sarà un viaggio nel mondo felliniano tra proiezioni, mostre, e incontri

LUCCA — Il Lucca Film Festival e Europa Cinema slitta e dà appuntamento all'autunno a causa dell’emergenza coronavirus.

"L’emergenza in corso - si legge in una nota- ha portato allo slittamento ulteriore delle date (da quelle ufficiali di marzo, poi a maggio) e a immaginare nuove narrazioni con nuovi strumenti, che sono in corso di valutazione da parte dell’organizzazione, per continuare a raccontare agli spettatori l’affascinante mondo del cinema internazionale e italiano tra proiezioni, arte, incontri e eventi dal vivo come Effetto Cinema Notte".

“Stiamo valutando – ha commentato Nicola Borrelli, presidente del festival – nuove forme e nuovi linguaggi per arrivare al pubblico con strategie condivise con la città e con i vari partner. Siamo sicuri che anche questa volta il cinema darà delle risposte concrete che contribuiranno per la ripartenza del mondo della cultura in Toscana e in Italia”.

L’edizione 2020 sarà un viaggio nel mondo felliniano, in occasione dei cento anni dalla nascita del grande regista italiano. In programma proiezioni, mostre, incontri ed eventi speciali che punteggeranno il programma del festival tra star internazionali e prime italiane.

Anche il poster – manifesto dell’edizione è dedicato Federico Fellini. Nel manifesto campeggiano infatti delle onde che “trasportano” alcuni dei simboli del cinema felliniano: una delle donne iconiche più famose al mondo (Anita Ekberg ne “La Dolce Vita”), il rinoceronte “ammalato di tristezza d’amore” ne “E la nave va” e la luna piena ne “La voce della luna”.

"Un omaggio - spiega la nota degli organizzatori-che vuole essere anche un ricordo del suo storico rapporto con Viareggio e il festival Europa Cinema ideato da Felice Laudadio di cui il grande regista italiano disegnò il logo".