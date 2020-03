Covid-19, in provincia di Lucca 249 casi, 13 morti

Sono 19 i tamponi risultati positivi nelle ultime 24 ore. Il nuovo bollettino della Regione Toscana. Un nuovo decesso, si tratta di un uomo di 82 anni

LUCCA — Nuovo decesso per un paziente positivo al Covid-19 in provincia di Lucca, si tratta di un anziano di 82 anni di Lucca, deceduto all'ospedale San Luca. Per quanto riguarda i nuovi casi di coronavirus il bollettino regionale parla di 19 casi in più e il totale arriva a 249. In Toscana oggi si sono registrati 311 nuovi casi di Covid-19.

Per quanto riguarda l'Asl Toscana Nord Ovest (Lucca - Massa Carrara - Pisa - Livorno) in totale i positivi sono 249 a Lucca, 232 a Massa-Carrara, 180 a Pisa, 117 a Livorno (totale Asl nord ovest: 778).

Questi i decessi a ieri nella provincia di Lucca:

- donna di 81, Lucca;

- donna di 80, Capannori;

- uomo di 82, Porcari;

- donna di 78, Forte dei Marmi;

- uomo di 78, Stazzema;

- donna di 81 anni di Viareggio

- uomo di 81, Castelnuovo in Garfagnana;

- donna di 92, Lucca;

- uomo di 77, Lucca;

- uomo di 82, Camaiore;

- uomo di 72, Lucca;

Un deceduto non ancora inserito nel report della Regione

- un uomo di 72 anni di Castelnuovo Garfagnana