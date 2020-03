Coronavirus, i casi sono 205, altre tre vittime

Nuovo bollettino regionale sui nuovi positivi al Covid-19. Oggi in provincia di Lucca si sono registrati 26 casi positivi al coronavirus e tre decessi

LUCCA — Idati aggiornati, forniti dalla Regione, danno un bilancio di 205 casi sospetti positivi di Covid-19 rilevati sulla zona della provincia di Lucca, Versilia e Garfagnana, zona di competenza dell'Asl Toscana Nord ovest. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 26 i tamponi risultati positivi al coronavirus.

Questi i tre decessi che si sono registrati oggi in provincia di Lucca

un uomo di 77, Lucca;

un uomo di 82, Camaiore;

un uomo di 72, Lucca.

Nei giorni sono morti in provincia anche una donna di 92 anni di Lucca, un uomo di 81 di Castelnuovo Garfagnana e un altro uomo di 72 anni sempre di Castelnuovo non ancora inserito nell'elenco ufficiale della Regione. Il totale, in provincia, è di sei vittime.

Il dato fornito dalla Regione indica 277 nuovi casi al livello regionale a 24 ore dal precedente bollettino facendo salire i contagi a 1.330.

Dal monitoraggio giornaliero sono invece 10.140 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana, di cui 4.146 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Di questi ultimi, 1.817 persone nella Asl nord ovest (Lucca - Massa Carrara - Pisa - Livorno).

Notizia in aggiornamento