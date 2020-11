Coronavirus, in provincia di Lucca altri 219 casi

In Lucchesia anche un'altra vittima fra le 44 segnalate oggi dalla Regione Toscana, che in 24 ore ha rilevato 2.653 nuove positività

LUCCA — La Regione riferisce oggi di altre 219 positività al cornavirus rilevate nelle ultime 24 ore in provincia di Lucca, dove purtroppo è stato segnalato un altro decesso collegato al Covid-19 su 44 totali in Toscana (26 uomini e 18 donne con un'età media di 84,7 anni).

Dall'inizio dell'epidemia sono stati 195 i decessi collegati al Covid-19 rilevati in provincia di Lucca, 1.879 in Toscana.

Con i 219 casi odierni raggiungono quota 7.397 le positività al virus Sars-Cov2 emerse fra Piana di Lucca, Garfagnana e Versilia dall'inizio dell'epidemia, a 79.403 in Toscana, dove ad oggi si contano 25.216 guariti (1.362 in più rispetto a ieri, più 5,7%) e 2.653 nuovi positivi nelle ultime 24 ore (dato poco superiore a quello di ieri).

I tamponi eseguiti in Toscana hanno raggiunto quota 1.331.924, 18.737 in più rispetto a ieri. Sono 8.496 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 31,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.007 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi.

In Toscana si contano oggi 52.308 attualmente positivi (+2,4% rispetto a ieri), 2.008 dei quali necessitano di ricovero nei reparti Covid-19 degli ospedali regionali (63 in più rispetto a ieri), 274 gli assistiti in terapia intensiva (8 in più rispetto a ieri).