Coronavirus, 33 nuovi casi in provincia

Come ieri i nuovi positivi rilevati in Toscana superano i 400. Di questi, 33 risiedono in provincia di Lucca. Il report della Regione

LUCCA — Come ieri superano i 400 (480) i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in Toscana nell'arco di ventiquattro ore. 33 di questi risiedono in provincia di Lucca: 8 nella Piana di Lucca (Altopascio 1, Lucca 6, Villa Basilica 1), 23 nella Valle del Serchio (Barga 3, Careggine 5, Castelnuovo Garfagnana 5, Coreglia Antelminelli 1, Gallicano 4, Molazzana 2, San Romano in Garfagnana 2, Villa Collemandina 1) e 2 in Versilia (Massarosa 1, Pietrasanta 1).

Con i casi odierni, le positività al Covid rilevate in Toscana da inizio epidemia salgono a 19106, 2268 delle quali in provincia di Lucca.



Ad oggi in Toscana si contano 11.008 guariti e 6.917 persone attualmente positive.

I ricoverati sono 262 (17 in più rispetto a ieri), di cui 44 in terapia intensiva (4 in più). Il report segnala il decesso di un paziente 97 anni in provincia di Arezzo.

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 856.638, 8.172 in più rispetto a ieri.

Sono 5.395 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui l’8,9 per cento è risultato positivo.