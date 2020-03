Servizio civile, slitta la scadenza del bando

#turestaacasa: ecco la grande differenza che puoi fare per il tuo Paese

​È stato prorogato al 20 aprile il termine per presentare la propria candidatura al progetto “Botteghe della Salute”

CAPANNORI — È stato prorogato al 20 aprile il termine per presentare la propria candidatura al progetto di servizio civile regionale “Botteghe della Salute”. Lo rende noto il Comune di Capannori.

Il bando, rivolto a ragazzi e ragazze fra i 18 e i 29 anni, si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. Il progetto “Botteghe della Salute” è attivo in vari Comuni della Toscana, di cui 7, fra cui Capannori, nella provincia di Lucca.

La domanda di candidatura deve essere presentata ad Anci Toscana esclusivamente in modalità on line, tramite il sito web di Regione Toscana - Servizio Civile entro il 20 aprile 2020 ore 14:00 e seguendo le istruzioni indicate nel bando.