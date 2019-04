Un percorso pedonale in sicurezza a Michi

Il Comune partecipa al bando regionale sulla sicurezza stradale. L’importo complessivo dell’opera è di 95mila euro

ALTOPASCIO — Un percorso pedonale in sicurezza in località Michi: lo vuole realizzare il Comune, che ha partecipato al bando della Regione Toscana dedicato proprio alla sicurezza stradale. L’importo complessivo dell’opera è di 95mila euro.

“Con il precedente bando regionale dedicato sempre alla sicurezza stradale siamo riusciti a realizzare la nuova rotatoria di Carbonata, a Badia Pozzeveri - spiega l’assessore ai lavori pubblici, Daniel Toci -. Oggi ci riproviamo con un intervento ugualmente prioritario e necessario: in via del Ponte alla Ciliegia, in località Michi, non ci sono marciapiedi, nonostante il centro abitato sia vissuto e frequentato, con le abitazioni, attività commerciali e la fermata dell’autobus. La strada inoltre è trafficata, quindi un percorso pedonale garantirebbe ai cittadini di muoversi in sicurezza. L’attenzione, anche con i lavori pubblici, è rivolta al territorio comunale nella sua interezza: dal centro storico alle località e ai quartieri più periferici e di confine, perché nessuno deve sentirsi dimenticato”.