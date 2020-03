In giro senza motivo, fermati dopo un inseguimento

L'auto sulla quale viaggiavano era stata notata più volte in giro e alcuni cittadini avevano segnalato il fatto alla municipale

ALTOPASCIO — La lotta all'inosservanza delle misure di contenimento del coronavirus conta altre due persone denunciate dalla polzia municipale. Si tratta di due uomini residenti nella Piana di Lucca, fermati e denunciati per il mancato rispetto delle disposizioni del Governo per ridurre gli spostamenti.

I due sono stati bloccati dopo un inseguimento. L'auto sulla quale viaggiavano era stata notata più volte in giro e alcuni cittadini avevano segnalato il fatto alla municipale.

“In seguito a numerose segnalazioni da parte dei cittadini, che ci hanno più volte chiamato per indicarci la presenza di una macchina che scorrazzava per il territorio da giorni, e nell’ambito della capillare attività di controllo e pattugliamento del paese, centro e frazioni, in linea con quanto richiesto anche dalla Prefettura di Lucca - commenta il comandante della Polizia Municipale, Italo Pellegrini -, proprio oggi siamo riusciti a fermare l’auto sospetta, dopo un breve inseguimento, e a identificare le due persone a bordo. Si tratta di due pregiudicati, con all’attivo diversi precedenti penali per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: non si stavano spostando per nessuno dei tre motivi previsti dal decreto governativo (lavoro, salute o necessità impellenti). Li abbiamo accompagnati al comando della Municipale per l’identificazione e denunciati all’Autorità giudiziaria per violazione delle misure di contenimento previste dal decreto”.

Rinnova l’appello a stare a casa il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio. “Questa e la prossima saranno le settimane decisive nella lotta alla diffusione del Coronavirus in Toscana e nel nostro territorio - spiega -. È la settimana in cui crescerà il numero dei contagi e dei casi positivi e dipenderà solo da noi riuscire a contenerli. Per farlo dobbiamo restare a casa: questo significa non trovarci fra 10 giorni con ospedali e rete ospedaliera al collasso; significa non doverci trovare nella drammatica situazione in cui non ci sia più posto per curare i malati di Coronavirus e i malati in generale. È il momento della responsabilità di ognuno, in ballo c’è la vita di tutta la comunità, di tutto il Paese”.