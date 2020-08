Consiglio comunale, Licheri al posto di Remaschi

L'istruttrice di minikasket entra al posto del consigliere Pd, ora candidato sindaco di Coreglia. Coppolella diventa capogruppo Pd.

ALTOPASCIO — Fra meno di un mese i cittadini di 9 comuni toscani saranno chiamati al voto per eleggere il proprio sindaco oltre che per votare il governatore della Toscana.

Tra questi comuni c'è anche quello di Coreglia Antelminelli.

Marco Remaschi si candida a sindaco del Comune garfagnino dimettendosi, come previsto dalla legge, dal ruolo di consigliere comunale ricoperto ad Altopascio.



Al suo posto, sempre nelle fila del Partito Democratico, entra la consigliera Chiara Licheri, istruttrice di minibasket di Altopascio.

Capogruppo del Pd, invece, diventa il consigliere Fabio Coppolella. Due cambiamenti che saranno ufficializzati nel prossimo consiglio comunale di Altopascio. “La legge parla chiaro: mentre un sindaco può candidarsi per diventare parlamentare o consigliere regionale (come fatto dall’ex sindaco Marchetti nel 2015), o un europarlamentare può candidarsi a presidente della Regione (come la candidata Ceccardi), un consigliere comunale non può candidarsi a sindaco in un altro comune senza prima essersi dimesso - commenta il sindaco, Sara D’Ambrosio - Do quindi il benvenuto a Chiara Licheri, alla quale auguro buon lavoro in consiglio comunale, con la certezza che ci guiderà la stessa passione che ci ha avvicinate più di 4 anni fa. Auguro buon lavoro anche al consigliere Coppolella, nel nuovo ruolo di capogruppo consiliare. Rivolgo invece un grazie enorme a Marco Remaschi per tutto quello che ha fatto per Altopascio e per tutto quello che sono sicura continuerà a fare".